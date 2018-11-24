Американские учёные установили причину гибели жителей Содома и Гоморры

Американские учёные из Юго-западного университета Троицы в Альбукерке подтвердили гипотезу о том, что города Содом и Гоморра были стёрты с лица земли в результате падения метеорита около четырех тысяч лет.

Об этом сообщает IslamNews со ссылкой на Science News.

В ходе раскопок нескольких древних крупных поселений в Иордании археологи установили, что люди жили здесь на протяжении 2500 лет до конца бронзового века. После этого деревни были брошены примерно на 700 лет. В этом же месте исследователи обнаружили 120 небольших стоянок, подвергшихся воздействию сильной жары и ветра.

По оценкам ученых, к моменту падения метеорита в регионе насчитывалось до 65 тысяч жителей. По итогам радиоуглеродного датирования выяснилось, что около 3700 лет назад дома из глиняного кирпича были разрушены вплоть до фундамента. Причем внешний слой большинства предметов из глины оплавился с образованием кусков стекла, содержащих кристаллы циркона.

Специалисты указывают, что это стало следствием воздействия очень высокой температуры, сравнимой с температурой поверхности Солнца.