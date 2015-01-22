В маске египетской мумии нашли папирус со словами из Евангелие от Марка

В папирусной маске египетской мумии исследователи обнаружили лист, на котором был написан отрывок из Евангелие от Марка до того, как лист папируса стал частью погребального обряда. Анализы показали, что текст мог быть написан до 90 года первого века нашей эры.

Эксперты объясняют, что хотя известные нам мумии имели на лице золотые маски, обычные жители древнего Египта делали маски из папируса, пропитанного клеем и изрисованного краской.

Издание LiveScience сообщает, что исследователи воспользовались методом радиоуглеродного анализа, чтобы проанализировать документ, спрятанный в слоях бумаги. Они также смогли убрать клей, не повредив при этом текст.

Если предположения исследователей верны, то этот лист папируса станет уникальным образцом письма первого века, а также самым старым образцом цитаты из Библии. На сегодняшний день имеется только несколько документов, которые были созданы не раньше чем между 100 и 200 годом нашей эры.

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