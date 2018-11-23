В Беларуси обнаружили подземную церковь XII века

В Полоцке во время археологических раскопок у стен Спасо-Преображенского собора нашли остатки подземной церкви.

Как полагают специалисты, это уникальное сооружение XII века, аналогов которому в Древней Руси не знают, передаёт "Радио "Свобода".

В церкви сохранились остатки древнего престола, фрески с ликами и буквами, фрагмент иконы с Георгием Победителем.

Раскопки возле стен полоцкого храма начались в 2015 году. Их проводят специалисты российского Государственного Эрмитажа с помощью студентов и преподавателей Полоцкого государственного университета.

Три года назад откопали фрагменты древней деревянной церкви. Она предшествовала каменному Спасо-Преображенскому храму. Тогда же выяснилось, что ранее храм был окружён каменными пристройками-галереями.

В 2017 году, раскапывая южный фасад, археологи выяснили, что к стене церкви примыкала древняя галерея, разделённая на несколько помещений. Одно из них, в восточной части галереи, завершалось небольшой апсидой: там, вероятно, в древности располагался престол.

В этом году в юго-западной части галереи обнаружили углубленную в землю постройку, перекрытую сводом. Исследования показали, что это подземная церковь — 3,6 метра в длину, 1,4 метра в ширину. В центре сохранились остатки древнего престола.

"Аналогов этому на территории Древней Руси нет. При раскопках в интерьере подземной церкви были обнаружены интересные находки: фрагменты керамической иконы, на которой сохранилась часть надписи, и рисунки с изображением мученика Георгия Победоносца, в честь которого мог быть освящён этот подземный храм. Также найдены детали хораса XII века, фрагменты керамической посуды, плитки пола, куски смальты разной формы. Впервые в Полоцке нашли куски штукатурки с граффити в виде крестиков. Найден свинцовый лист покрытия, куски свинца — предполагается, что сооружение, которое располагалось над подземной церковью, имело свинцовое покрытие крыши", — говорит старший преподаватель Полоцкого университета Алексей Коц, участвовавший в раскопках.

В следующем году раскопки будут продолжаться.