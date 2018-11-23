В Афганистане 12 военнослужащих погибли при взрыве в мечети

Число военных, погибших в результате взрыва в мечети на юго-востоке Афганистана, увеличилось до 12, а число раненых возросло до 33.

Об этом сообщает российское информагентство со ссылкой на агентство "Пажвак" и местные власти.

Ранее сообщалось о 10 погибших военнослужащих Афганской национальной армии и 20 раненых.

"Губернатор (провинции – ред.) Хост сообщил, что 12 солдат погибли и 33 получили ранения при атаке террориста-смертника в мечети", – говорится в сообщении.

Взрыв произошел во время джума-намаза (обязательная мусульманская молитва в пятницу) в провинции Хост.