Одну из церквей храма Василия Блаженного отреставрировали по фотографиям 1935 года

Церковь святого Иоанна Блаженного в Покровском соборе (храме Василия Блаженного) откроют после реставрации.

По престольным праздникам в ней будут совершаться богослужения, сообщает российское информагентство со ссылкой на пресс-службу исторического музея.

"В ходе реставрации, проведенной в 2016-2018 годах, выполнены кровельные работы, восстановлена кирпичная кладка стен, свода и покрытия пола, раскрыты фрагменты настенных росписей XVII и XIX века. Воссоздание утраченного иконостаса XIX века осуществлено в строгом соответствии с фотофиксацией 1935 года. Центральное место в нем заняли подлинные Царские врата XVIII века", - рассказали в пресс-службе музея, добавив, что большинство икон, бывших в иконостасе этой церкви, сохранились.

Также в церковь возвращена главная реликвия - железные вериги (цепи), которые, по преданию, принадлежали святому Иоанну Блаженному.

"Историческое место заняли ростовая икона и серебряные накладки на раке (ковчеге с мощами) святого. Уцелели парные золоченые хоругви (религиозные знамена) - образцы церковного искусства конца XIX века, которые обрамляли древний вход в церковь", - отметили в музее.

Также сохранилась деталь древнего иконостаса этой церкви - символы Ветхого Завета. Комплекс дополняют запрестольный крест XVII века и связанные с посвящениями церкви иконы "Зачатие святой праведной Анны" (XVII век) и "Святой Иоанн Блаженный" (XIX век).

*Построенный в 1555-1561 годах собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, который чаще называют храмом Василия Блаженного, первоначально состоял из девяти церквей. Впоследствии к нему были пристроены две нижние церкви над мощами святых Василия и Иоанна Блаженных.

С 1929 года нижние церкви были недоступны ни для посетителей музея, ни для верующих. Святой Иоанн по прозвищу Большой Колпак (первая половина XVI века - около 1589) был похоронен по его просьбе неподалеку от блаженного Василия. Церковь пристроили после обретения мощей юродивого в 1672 году. Предполагают, что первоначальным ее посвящением было Положение Ризы Пресвятой Богородицы. Затем она была освящена в честь праздника Рождества Пресвятой Богородицы. В 1916 году придел переосвятили во имя Иоанна Блаженного.

С 1780-х годов церкви во имя святых Василия и Иоанна Блаженных составляли единое богослужебное пространство, устроенное с помощью внутренних проходов. Во время проведения реставрационных работ в 1930-е годы эти проходы заложили, а северную и западную стены церкви восстановили как фасадные, расписав их "под кирпич". На длительный период церковь была выведена из экспозиционного и богослужебного пространства храма.