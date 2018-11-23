В Израиле в руинах синагоги V века нашли мозаики с библейскими сюжетами

Группа археологов под руководством Джоди Мегнесс из Университета Северной Каролины обнаружила в руинах синагоги V века на севере Израиля древние мозаики.

Как сообщает «ZN.UA» со ссылкой на «Times of Israel», на мозаиках изображены семь известных библейских сюжетов.

Отмечается, что раскопки в этом регионе начались в 2011 году, а в 2012 была найдена первая мозаика, украшавшая стены синагоги. В 2017-2018 годах в синагоге обнаружили мозаику с библейскими сюжетами. По мнению исследователей, синагога была построена в V веке, в конце римского владычества, а в XII-XIII веках ее перестроили и расширили, и приспособили под общественное здание.

На мозаиках изображены известные библейские сюжеты: Иона и кит, Ноев ковчег, войска фараона, которые смывает Красное море, Вавилонская башня. Кроме того, на стенах синагоги была найдена мозаика, которая может оказаться первым историческим нерелигиозным изображением в синагоге: она изображала сцену с одетыми в броню слонами.