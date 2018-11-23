Аборигены острова в Индийском океане убили миссионера, прибывшего к ним проповедовать Христа

Американского миссионера Джона Аллена Чау застрелили сентинельцы, живущие на отдаленном индийском острове.

27-летний американец прибыл туда, чтобы обратить местных жителей в христианство, сообщает Daily Mail.

«На мужчину напали со стрелами, однако он продолжал идти. Рыбаки видели, как жители племени привязали веревку к его шее и потащили тело, — рассказал один из рыбаков полиции. — Потом они испугались и убежали, но вернулись на следующее утро и забрали Чау с берега».

Американец Джон Аллен Чау половину пути до Сентинельского острова с дикарями проделал на лодке вместе с рыбаками. Добраться до острова с первой попытки миссионеру не удалось. Он пытался добраться до острова Стражей 14 ноября, но не мог этого сделать.

Через два дня он повторил попытку. Уплыв в рыбаками, он пересел в подготовленное заранее каноэ и в одиночку добрался до острова. Стоило Джону выйти на берег, на него обрушился град стрел.

Жители Сентинельского острова, которые застрелили из луков Чау, не могут быть привлечены к ответственности. Однако полиция все равно зарегистрировала дело об убийстве и задержала семерых рыбаков, которые помогли миссионеру добраться до острова.

Международный христианский концерн подтвердил, что Чау был миссионером, который хотел взаимодействовать с членами племени.

Сентинельцы — одно из самых изолированных в мире племен, жители которого очень агрессивно пресекают любой контакт с людьми извне. Каждого человека, пытавшегося проникнуть на их остров, они убивали. Сентинельцы ведут образ жизни собирателей-охотников. Предполагается, что они до сих пор не научились добывать огонь, поэтому хранят тлеющие полешки в глиняных сосудах.