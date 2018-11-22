В Иерусалиме нашли каменную гирю, которую использовали паломники в эпоху Первого Храма

Чрезвычайно редкая каменная гирька библейского периода, на которой на иврите написано слово «бека», была обнаружен в щебне, взятом из раскопок на фундаменте Западной стены.

В Иерусалиме было обнаружено только несколько похожих каменных гирь, рассказал археолог Эли Шукрон, который руководил раскопками от имени Израильского управления древностей, сообщает «Лехаим» со ссылкой на «The Times of Israel».

Гирька веса «бека», что означало единицу веса периода Первого Храма, используемая паломниками, уплачивающими налог в половину шекеля до восхождения на Храмовую гору, была недавно открыта добровольцем в проекте фонда «Город Давида» по влажному просеиванию щебня в национальном парке Эмек Цурим в Иерусалиме.

Эта «бека» на сегодняшний день является единственным примером надписи, написанной «зеркальным письмом», – сказал Шукрон, буквы выгравированы слева направо, а не справа налево.

В эту эпоху, не было монеты в полшекеля. Паломники приносили эквивалентный вес, беку, в серебре, чтобы заплатить налог, который был бы отмерен на весах в том самом месте под Храмовой горой, где была обнаружена крошечная каменная гиря.

Во время празднования Хануки в начале следующего месяца каменная гиря весом в беку будет демонстрироваться широкой публике на площадке IАА по просеиванию в национальном парке Эмек Цурим.