В США сатанисты отсудили $ 50 млн в Netflix и Warner Bros

Американська «Сатанинська церква» (Satanic Temple) досягла угоди з Netflix і Warner Bros за позовом на $50 млн через хорор-серіал «Моторошні пригоди Сабріни».

Про це повідомляє thebabel.com.ua з посиланням на «The Guardian».

Сатаністи звинувачували компанії в тому, що вони використали в серіалі «Моторошні пригоди Сабріни» копію створеної ними статуї Бафомета (одного з демонів Сатани).

Більш того, «Сатанинська церква» перед цим заявляла, що використовує окультну символіку не для поклоніння темним силам, а для пропаганди свободи віросповідання, толерантності та боротьби з політичним лобіюванням християнських організацій.

«Сатанинська Церква» дійшла згоди з Warner Bros і Netflix. Творці серіалу зазначать авторство «Сатанинської церкви» в титрах уже відзнятих епізодів серіалу. Інші деталі угоди не розголошуються.