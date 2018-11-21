В Венеции базилику окрасили в красный в память о гонимых христианах

Базилика Санта-Мария-делла-Салюте, мост Риальто и другие важные символы Венеции были подсвечены красными прожекторами, чтобы привлечь внимание к участи христиан, убитых за веру либо подвергающихся гонениям в разных частях мира.

Акция, организованная патриархатом Венеции и итальянским отделением международного фонда «Помощь Церкви в нужде» при содействии муниципальных властей, состоялась 20 ноября, в канун праздника Богоматери Целительницы, которой посвящена венецианская базилика Санта-Мария-делла-Салюте на берегу Большого канала. Как сообщает сайт муниципалитета Венеции, в мероприятии вместе с патриархом Венеции Франческо Моральей, а также коптским католическим епископом Миньи (Египет) Бутросом Фахимом Авадом Ханной приняли участие молодые люди, прибывшие в епархиальное паломничество, а также представители городских властей.

Церемония началась с молитвы на площади Сан-Марко, затем процессия проследовала к базилике Санта-Мария-делла-Салюте. Здесь было прочитано послание Папы Франциска.

В видеообращении в адрес участников акции «Венеция в красном», записанном в этот понедельник и выпущенном фондом «Помощь Церкви в нужде», дочь пакистанской христианки Асии Биби, первоначально осужденной на смертную казнь, выражает от имени своей матери благодарность за молитвы и солидарность. Девочка, которую зовут Эйшам, надеется, что очень скоро их семья воссоединится и тоже посетит Венецию.