В тюрьмах США заключенные могут получать духовное образование

В США закон Божий преподается заключенным, хотя из 1,5 миллионов заключенных в США лишь единицы получают образование в тюрьме.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на religionnews, в исправительной колонии имени Нэша занятия закона Божьего проводит профессор богословия Джеймс Дью (James Dew). Он разъясняет 24 заключенным, сидящим за белыми пластиковыми столами, смысл Символа Веры.

Заключенные ведут конспекты, изучают библиотечные материалы на ноутбуках и задают профессору вопросы. Через четыре года они надеются получить дипломы бакалавров теологии от колледжа Юго-восточной баптистской семинарии в близлежащем городе Wake Forest. Курс профессора Дью – часть программы подготовки «местных священников» для духовного воспитания других заключенных, помощи тюремным капелланам в богослужениях и молитвенных службах. Каждый учащийся получает ноутбук с ограниченным доступом к духовным материалам различных библиотек.

Долгосрочные научные и статистические исследования показали, что заключенные, получающие духовное или иное образование в тюрьме, намного реже совершают повторные уголовные преступления, хотя из 1,5 миллионовзаключенных в США лишь немногим счастливчикам удается получить дипломы колледжей во время пребывания за решеткой.

Многие преподаватели считают работу в тюрьмах исполнением своего христианского долга.

«Мы постоянно говорим ученикам, что наша миссия состоит в том, чтобы обучать людей, способных идти в самые темные уголки мира и нести туда свет учения Христова, – говорит профессор Дью. – Большинство наших преподавателей высоко ценят эту работу за возможность выполнить эту нашу духовную миссию».

С точки зрения тюремных администраций, преимущества учебных программ в том, что они бесплатны для штата, и в то же время облагораживают атмосферу в тюрьме, занимают заключенных трудом и способствуют снижению конфликтов.