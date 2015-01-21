В итальянском библиотечном фонде обнаружено рукописное латинское Евангелие IV века

Европейские исследователи сообщают об удивительной находке – рукописном латинском Евангелии IV в. Н.Э., хранившемся до недавнего времени в одном из итальянских библиотечных фондов, - передает информационный портал Calam1.

Согласно публикациям СМИ, древний кодекс представляет собою фолиант из 2060-и страниц, изготовленных из кожи газели и скрепленных кожаными связками; материалом же для переплета книги послужила высококачественная древесина. Общий вес уникального артефакта составляет около пятидесяти килограмм.

По словам ученых, Евангелие, переписанное около четвертого века, было закончено в монастыре «Вермут-Джеру», находившемся на севере современного британского Эмберленда. Предполагается, что в восьмом веке кодекс было решено преподнести в дар папе Григорию II, однако послы монастыря погибли в дороге при загадочных обстоятельствах около 716-го года. След рукописи вновь удается проследить только с восемнадцатого века, когда книга, в числе других, поступила в фонд флорентийской библиотеки Медичи Лауренциана, где оставалась нетронутой до недавнего времени.

Группа археологов и историков под руководством доктора Вестри обнаружила старинный манускрипт в начале двухтысячных годов, и в течение тринадцати лет проводила исследование его содержания и структуры. Также учеными была изготовлена точная копия книги, которая сегодня выставлена в джарроуском музее Истории раннего Средневековья Нортумбрии.

Как отмечает директор музея Майк Пенсон, настоящему кодексу только предстоит сыграть свою роль в истории библеистики и палеографии. «Есть большой интерес к нашей рукописи. Сличение известных нам латинских, еврейских и древнегреческих евангельских текстов с манускриптом Лауренциана позволит нам пролить больше света на ранний этап эволюции новозаветного канона и его рецепции на христианском Западе», - заявил Пенсон в своем интервью журналистам.

Седмица.Ru