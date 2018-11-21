Баптистская Церковь США отправит 27 тонн еды для бедных в Африке

Ко Дню Благодарения баптистская церковь «Crossroads» в Огайо (США) собрала более 115 тысяч обедов для малообеспеченных местных жителей и более 27 тонн еды для нуждающихся в Южной Африке.

Церковь проводит такую акцию последние 22 года. На официальном веб-сайте был опубликован список из 17 продуктов. Любой желающий мог купить что-нибудь или все из списка и привезти в один из 12 пунктов приема, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на The Christian Post.

В этом году помимо сбора и доставки еды в Южную Африку, община решила послужить и местным жителям, как отметил представитель церкви Джозеф Джонс.

«Мы собрали более 27 тон еды, которые мы отправим партнерам в Южной Африке, но также мы собрали более 115 тысяч обедов для жителей нашего города. 16 тысяч отправятся в городские столовые, чтобы накормить студентов», — сказал Джонс.

Он рассказал, что обеды доставят местным партнерам уже на этой неделе. На южный континент еда прибудет через пару месяцев. Ее отправят в морских контейнерах.

День благодарения — государственный праздник в США, который празднуется в США каждый четвертый четверг ноября.