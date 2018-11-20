Иранские ученые заявили, что нашли Ноев ковчег

Иранские ученые объявили о том, что нашли Ноев ковчег.

О наличии доказательств существования Ноева ковчега на горе Тахт-э-Сулейманна (Трон Соломона) заявили ученые из иранского института Bible Archaeology, Search & Exploration Institute, сообщает Islam-today.

Именно на территорию современного Ирана, по их мнению, приплыли Ной и его семья после наводнения.

Как сообщил президент института Боб Корнюк, экспедиция учреждения обнаружила 400-футовый объект, который напоминает остатки Ноева ковчега. Исследование объекта, по его словам, продолжается. Ученые института утверждают, что упомянутый в Библии объект «Арарат», который, как считается, относится к горе Арарат в Турции, на самом деле относится к горной области Древнего Вавилона.

Окончательное доказательство существований ковчега в Иране, как признался Корнюк, пока не представляется возможным, однако отметил, что в связи с находкой «в этом есть сильный потенциал».