Украденную из церкви Кипра мозаику апостола Марка нашел голландский «Индиана Джонс»

Голландский искатель древностей и раритетов Артур Брэнд, которого СМИ называют «Индианой Джонсом мира искусства», отыскал считавшуюся утраченной кипрскую мозаику середины VI века с изображением святого апостола Марка.

Как сообщил сам Артур Брэнд, поиском мозаики, украденной из одной из церквей Кипра после вторжения на остров Турции в 1974 году, он занимался последние три года, передает сайт журнала "Фома".

В итоге, мужчине удалось обнаружить мозаику на юге Европы и договориться с ее владельцем о возвращении святыни на родину «за символическую компенсацию».

— Текущий владелец унаследовал мозаику от отца, который в 70-х купил ее, не зная, что она была украдена. После долгих переговоров мы договорились, что мозаика будет возвращена Кипру, где она и должна быть, — рассказал Артур Брэнд.

Мозаика святого Марка ранее находилась в церкви Панайя Канакария на Кипре. Она была частью церкви V века по Рождеству Христову. Данные мозаики, предположительно выложенные в середине VI века, считаются одними из важнейших христианских произведений искусства, избежавших разрушения во время иконоборческого периода в Византии в VIII-IX веках.