В Кувейте археологи нашли древнейший храм Персидского залива, которому более 7 тысяч лет

В Кувейте польские археологи вместе с местными коллегами обнаружили в пустыне древний храм Персидского залива возрастом свыше 7 тысяч лет.

Ученые говорят, что это – сенсация, поскольку второй старейший храм в этом регионе на несколько тысяч лет моложе, сообщает «Правительственный курьер».

Открытие было сделано в доисторическом поселении на археологическом участке Bahra 1. Жизнь там бурлила уже в конце VI тысячелетия до нашей эры.

Поселение находилось в пустыне Аль-Суджида. Там, среди многочисленных жилых зданий исследователи наткнулись на очень необычное сооружение.

«Это прямоугольное здание с нишей, которая симметрично расположена в одной из стен, – рассказал руководитель экспедиции профессор Петр Билински из Варшавского университета. – В нише найдены остатки печи, заполненной пеплом. Здание окружена круговой стеной, что типично для культовых сооружений в доисторических сообществах этого региона».

По его словам, это древнейший храм, найденный в регионе Персидского залива. Все остальные старейшие храмы, найдены до сих пор, намного моложе. Так, второй старейший храм датирован лишь серединой третьего тысячелетия до н.е.

Руководитель раскопок говорит, что найденное сооружение архитектурно очень похоже на храм в Эриде на юге Месопотамии. Это тоже доказывает, что находка когда-то была культовым объектом.

По предположению Билински, храм построила таинственная цивилизация Убайда. Считается, что она возникла в Месопотамии и доминировала на соседние регионы. Ее присутствие прослеживается на всем Ближнем Востоке.