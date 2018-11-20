В Испании судят активисток Фемен, устроивших акцию в соборе

B Испании начался суд над двумя активистками движения Femen, устроившими акцию в соборе Альмудена в центре Мадрида.

В июне 2014 году полуобнаженные девушки приковали себя к кресту в церкви, выступая за права женщин делать аборт, сообщает "Седмица".

Теперь их обвиняют в оскорблении религиозных чувств. Прокуратура Испании просит для активисток девять месяцев лишения свободы.

Сами девушки заявили на суде, что не стремились задеть чувства верующих. Активистки заверили, что своей акцией хотели спровоцировать начало социальных дебатов по вопросу абортов.