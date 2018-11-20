В Полинезии выпустили памятную монету с изображением Костела Святого Иоанна Непомука

В 2018 году остров-государство Ниуэ выпустило в обращение платиновую инвестиционную монету "50 долларов Костел Святого Иоанна Непомука Зелена гора", которая выходит в серии «Чешское наследие ЮНЕСКО».

Монета была выпущена государственным Чешским монетным двором в Яблонец-над-Нисой (Česká mincovna) по заказу Ниуэ, сообщает портал onCoins.net со ссылкой на официальный портал эмитента.

Выпуск памятной монеты посвящен паломническому комплексу, в который входит и Костел Святого Иоанна Непомука.

Она была создана по проекту Яна Сантини в первой четверти XVIII столетия в стиле «барочная готика», сочетающая черты неоготики и барокко.

План здания имеет пятиконечную форму, т.к. звезда один из атрибутов Святого Иоанна Непомука.

Отметим, монеты серии «Чешское наследие ЮНЕСКО» выпускаются с 2017 года, по три монеты ежегодно.