В Севастополе бывший кинотеатр перестраивают в костел

В Севастополе католическая община активно начала обживать экс-кинотеатр «Дружба».

Об этом сообщает местный портал sevkor.ru.

Большинство жителей города на стороне католиков и обращают внимание на страницы истории.

«Обратите внимание на архитектуру кинотеатра «Дружба» — это изначально был костел, пристроили только крыльцо, а остальное так и осталось. Неплохо бы знать историю города и его архитектуру. Католики давно в нашем городе и служения идут. Кстати, в центре и мечеть есть», — отмечают горожане.

Тем не менее, некоторые считают, что на этом месте должен быть музей, арт-центр.

В мае этого года пустующее здание костела, в котором размещался детский кинотеатр «Дружба», передали римско-католической общине города. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назвал это решение «восстановлением исторической справедливости» и предложил взамен построить новый детский кинотеатр.

Костел Римско-католической церкви построен в Севастополе в 1911 году. В 1936 президиум Севастопольского городского Совета ликвидировал костел и передал помещение тресту «Трансэлектро» для трансформаторной подстанции. Поводом для ликвидации послужило отсутствие ксендза и недостаточное финансовое содержание из-за малочисленности прихожан. В период обороны Севастополя в 1941-42 годах в здании костела находился радиоузел. В результате обстрелов и бомбардировок здание было разрушено на 50%, и в 1948 году его перестроили в детский кинотеатр «Дружба» на 300 мест. С 2006 года кинотеатр «Дружба» был закрыт и более в качестве кинотеатра не функционировал. В 2016 году здание бывшего костела признано выявленным объектом культурного наследия.