В Конгрессе США могут разрешить носить хиджаб и кипу

Мусульманка Илхан Омар, избранная в Конгресс штата Миннесота от демократической партии, собирается после вступления в должность отстаивать своё право на ношение хиджаба.

Запрет на головные уборы в Палате Представителей был принят ещё в 1837 году, но Омар намерена содействовать его отмене, сообщает проект "Еврейские новости".

"Покрывать голову хиджабом – мой личный выбор, он защищён законодательно. И это далеко не последний запрет, который я планирую отменить", - утверждает Илхан Омар.

К заявлению Илхан присоединилась её коллега-мусульманка Рашида Тлаид, член Конгресса штата Мичиган. Инициативу также поддержали лидер и председатель правления демократической партии. Отмена запрета создаст исключение для религиозных политиков, включающее право евреев на ношение кипы.