В Южном Судане неизвестные убили священника-иезуита

"С глубокой печалью и шоком" Восточно-Африканская провинция Ордена Иезуитов объявила о гибели в Южном Судане священника-иезуита из Кении Виктора-Люка Одхиамбо (Victor-Luke Odhiambo).

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на официальный сайт Восточно-Африканской провинции Общества Иисуса.

Священник был убит рано утром (около 2.00 утра) в четверг 15 ноября, когда неизвестные напали на Иезуитскую резиденцию Даниэля Комбони в Куэйбет (Cueibet), где проживал Виктор-Люк Одхиамбо.

Четверо иезуитов общины в то время уже заснули, тогда как Виктор-Люк Одхиамбо, находился в телевизионной комнате, когда нападавшие атаковали резиденцию. Когда другие иезуиты услышали выстрелы и шум, они нажали на кнопку тревоги, и убийцы убежал. Но Виктор-Лука уже был мертв.

Мотив убийства неизвестен, как неизвестны и убийцы. Сотрудники службы безопасности пришли в резиденцию, патрулировали место и взяли под свой контроль ситуацию. Тело убитого иезуита было перемещено из Куэйбета в Румбек для сохранения в морге больницы.

На момент своей гибели Виктор-Люк Одхиамбо был директором учительского училища Маццолари в Куэйбете и исполнял обязанности начальника общины с 30 января 2017 года. Он работал в Южном Судане примерно за 10 лет до этого инцидента. Виктор-Люк Одхиамбо родился 20 января 1956 года, поступил в Общество Иисуса 4 июля 1978 года и был рукоположен в сан священника 22 августа 1987 года. Он принял свои заключительные монашеские обеты 30 мая 1993 года.