В Африке более 40 человек погибли при нападении на католический собор

По меньшей мере, 42 человека погибли в результате нападения в четверг, 15 ноября, на католический собор Святого Сердца в Алиндао, в Центральноафриканской Республике.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на Сatholic Нerald.

По меньшей мере, один священник был среди убитых в ходе атаки террористов. По неофициальным подсчетам, число погибших может достигать 100. Многие из убитых были беженцами, укрывавшимися в церкви.

Центральноафриканская Республика подвергается насилию с декабря 2012 года, когда несколько преимущественно мусульманских повстанческих группировок сформировали альянс, взяв себе имя Селека, и захватили власть.

В ответ на нападения Селеки некоторые жители Центральноафриканской Республики сформировали группы самозащиты, которые назвались Антибалака. Некоторые из этих групп, в основном состоящие из христиан, из мести начали нападать на мусульман, и конфликт приобрел религиозный характер.

Папа Франциск посетил Центральноафриканскую Республику во время своей поездки в Африку в 2015 году и призвал лидеров страны работать в интересах мира и примирения.