На Мальте священник проехался на Porsche, запряженном детьми
17:38, 17 ноября 2018Мир
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На Мальте священник проехался на Porsche, запряженном детьми / glavred.info
На Гоцо, одном из островов Мальтийской гряды, местный священнослужитель проехался на элитном автомобиле Porsche Boxster, в который были запряжены десятки детей.
Соответствующее сообщение было опубликовано на портале Guidememalta, передает "Главред".
Согласно обнародованным данным, 47-летний Джон Султана получил пост протоиерея и решил устроить праздник по этому поводу. На видео четко видно, как дети, празднично одетые, тянут прикрепленные к Porsche тросы.
По словам местных чиновников, в некоторых деревнях острова существует традиция отмечать таким образом назначение новых приходских священников – некогда они тягали кареты, а теперь, по-понятным причинам, переключились на автомобили.
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