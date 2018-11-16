В Испании судят активисток Femen за акцию в мадридском соборе

Суд над двумя активистками феминистского движения Femen, устроившими акцию в соборе Альмудена в центре Мадрида, начался в пятницу в Испании.

Об этом сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на газету El Periodico.

По ее информации, в июне 2014 году полуобнаженные девушки приковали себя к кресту в церкви, выступая за права женщин делать аборт. Их обвиняют в оскорблении религиозных чувств. Прокуратура Испании просит для активисток девять месяцев лишения свободы.

Сами девушки заявили на суде, что не стремились задеть чувства верующих. Активистки заверили, что своей акцией хотели спровоцировать начало социальных дебатов по вопросу абортов.