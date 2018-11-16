В Египте обнаружили могилу женщины, умершей при родах 3700 лет назад

Необычную находку близ города Асуана сделали археологи из Италии и США. Ученые обнаружили могилу женщины, скончавшейся при родах 3700 лет назад.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на Ahram Online, нетронутая могила обнаружена на небольшом древнем кладбище, которое использовалось кочевниками, прибывшими в Египет из южных пустынь Нубии в период с 1750 под 1550 гг. до н.э.

По предварительным оценкам, на момент смерти женщине было 25 лет. О том, что скончалась она, вероятнее всего, при родах, говорит положение ребенка – он находился в положении «вниз головой».