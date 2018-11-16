В Техасе Церкви предложили верующим кредиты

Церкви в штате Техас (США) первыми в стране озаботились спасением прихожан из долговой кабалы микрокредитных финансовых хищников, активно лоббируя законы об ограничении процентных ставок и долгов, а также предлагая собственные кредиты прихожанам на умеренных условиях.

Как сообщает "Сибирская католическая газета" со ссылкой на religionnews, для одного из храмов, принимающих участие в программе, все началось в тот день, когда в дом священника Карлоса Кано-Валенсия (Carlos Cano Valencia), служащего со своей женой Анирой (Anyra) в храме Iglesia Bautista Victoria en Cristo в городе Форт-Уэрт, постучалась плачущая прихожанка. Она пожаловалась, что ее семья некогда взяла в долг 300 долларов у одной из «микрокредитных» контор, обещающих «быстрые деньги до зарплаты» под высокий процент на жесткий срок. Им не удалось быстро вернуть долг, и при этом они еще взяли еще один краткосрочный заем на машину – и в результате долг очень скоро вырос до 10 тысяч долларов за счет пени и процентов. В результате семье предстояло вот-вот лишиться и машины, и дома.

Церковь нашла возможность помочь семье выбраться из долговой кабалы, а сам этот случай заставил священников задуматься о судьбе многих американцев, едва сводящих концы с концами и становящихся легкой добычей хищных ростовщиков.

В настоящее время уже целый ряд церквей в США занялись лоббированием местных и федеральных законов, стремясь ограничить прибыли финансовых хищников и умерить их аппетиты. В целом ряде случаев церкви стремятся помочь нуждающимся прихожанам и соседям собственными программами микрокредитования – на гораздо более человечных условиях. По статистическим данным, на сегодня примерно 12 миллионов американцев ежегодно берут в долг деньги у микрокредитных фирм «до ближайшей зарплаты». Подавляющее большинство таких заемщиков, по данным исследования, проведенного службой finder.com, составляют люди возрастом от 25 до 49 лет с уровнем дохода менее 40 тысяч долларов в год.