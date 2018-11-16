Во Вроцлаве открыли памятную таблицу митрополиту Андрею Шептицкому

Во Вроцлавском университете открыли памятную таблицу митрополиту Андрею Шептицкому.

Участие в торжественных мероприятиях приняли представители местного самоуправления Львова и Вроцлава, представители семьи Шептицких, ректор Вроцлавского университета и духовенство, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В этом университете митрополит Андрей Шептицкий учился в течение 1884-1887 годов.

Ректор Вроцлавского университета Адам Езерски начал церемонию открытия таблицы со слов: «На таблице мы кратко описали историю. Андрей Шептицкий у нас провел три года. Таблица – на трех языках. Ценим сотрудничество Вроцлава и Львова. Города наши сотрудничают, и мы радуемся этому».

На памятной таблице изображен портрет молодого митрополита Андрея Шептицкого и размещен текст на украинском, польском и английском языках.