В Калифорнии пастор и 30 прихожан спаслись в церкви во время пожара

Пастор с 30 прихожанами чудом спасся в храме во время страшного пожара в Калифорнии (США), когда все здания вокруг церкви были уничтожены огнем, и удалось уцелеть только людям в храме.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristiantoday", Дуг Краудер (Doug Crowder), приходской священник баптистского храма рассказал журналистам издания "Baptist Press" чудесную историю своего спасения с 30 единоверцами.

Многие прихожане и жители города собрались в тот день на парковочной площадке близ храма, готовясь бежать от огня, когда неожиданно, по словам священника, «окружающий лес буквально взорвался огнем. Сразу вслед за тем взорвался и ресторан Subway на другой стороне улицы, и мы вдруг осознали, что окружены со всех сторон, захвачены в плен огненным смерчем».

Люди бросились в храм, и оттуда в ужасе и беспомощности наблюдали из окон, как огонь свирепо поглощает соседние дома. В какой-то момент с оглушительным грохотом взорвались тысячи галлонов сжиженного пропана в магазине промтоваров близ храма. На следующее утро, по словам священника Краудера, когда люди осмелились выглянуть наружу, они увидели, что огонь смел и уничтожил все вокруг. При этом никто из людей в храме, «не получил ни единой царапины».

Большинству жителей Magalia Pines и соседнего городка Paradise удалось бежать заранее, но священник Краудер тянул до последнего, стараясь оказать помощь в отъезде престарелым, бездомным и многим другим, не способным самостоятельно уехать из города по разным причинам. Собственный дом священника при храме полностью сгорел, как и дома многих единоверцев в конгрегации (по первым подсчетам, погорельцев не менее трех четвертей в составе конгрегации). Храм оказался единственным зданием, уцелевшим в городке, и сейчас он приспособлен для размещения пожарных бригад.

По словам Краудера, «потребуются многие годы», чтобы на этом месте вновь вырос город.