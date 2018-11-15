В Берлине открылась выставка о сестрах милосердия во время Первой мировой войны

В Берлине прошла презентация выставки «Милосердие в годы войны», посвящённой столетию окончания Первой мировой.

Экспозицию подготовил благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова, сообщает «Благовест-Инфо».

В экспозиции – документы, фотографии и почтовые открытки, отражающие образ сестры милосердия во время войны: на передовой, при оказании первой помощи раненым, выносе их из-под огня.

К началу 1917 года в Российском Красном Кресте служили около 20 тысяч женщин. Одной из руководительниц благотворительной организации была императрица Александра Фёдоровна. Она и её дочери ассистировали на хирургических операциях, финансировали санитарные поезда. Благодаря ей Царское Село превратилось в крупный военно-медицинский центр. Еще один символ милосердия – великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

«Елизавета Федоровна, принцесса Дармштадская. Она по своей крови представитель Германии. [...] Будучи супругой Сергея Александровича, приняла православие. Есть свидетельства, что она помогала во время войны не только российским воинам, но и немецким», - рассказывает куратор выставки Игорь Лапшин.