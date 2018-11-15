В США в церкви Константинопольского патриархата помолились о погибшей собаке

В городе Сент-Клер-Шорс (США, штат Мичиган) в Успенском храме Константинопольского патриархата состоялась церемония прощания с полицейским псом, которого застрелил преступник.

Об этом сообщает "Romfea" со ссылкой на "FOX 2".

Полицейский пес при исполнении по кличке Экс преследовал человека, который пришел вооруженным на детский праздник и проигнорировал требование правоохранителей бросить оружие. Убегая, он выстрелил в собаку, от полученных ранений животное умерло.

Настоятель храма отец Михаил в церкви, куда принесли гроб с собакой, произнес молитву, благодаря Бога, создавшего животных для служения людям.