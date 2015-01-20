Храм в Турции выставлен на продажу за 450 тысяч евро

Построенная в XVIII веке греческая православная церковь в провинции Кайсери в центральной Турции (историческая область Каппадокия) была выставлена на продажу на один из крупнейших интернет-сайтов страны, торгующих недвижимостью, сообщает "Российская газета" со ссылкой на турецкое новостное агентство Anadolu.

Занимающийся торговлей недвижимостью Омер Сиджимоглу купил заброшенную церковь в 2013 году. По его словам, церковь, очень интересный и важный культурный объект, должна быть отреставрирована. "Хотелось бы, чтобы ее купил кто-то, кто сможет это сделать", отметил Сиджимоглу.

Продавец на сайте обозначил цену храма в 450 тысяч евро. По словам Сиджимоглу, прежде чем продать здание, он обязательно уточнит, для каких целей его покупают.

"Благовест инфо"