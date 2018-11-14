Во Франции провели международный форум, посвященный библейским манускриптам Средневековья

В Университете Прованса состоялся двухдневный научный симпозиум на тему «Средневековые библейские манускрипты от Темзы до Евфрата: тексты, паратексты, формы и узусы».

В работе научного форума приняли участие более 20 известных лингвистов, историков и библеистов из университетов и исследовательских центров Франции, Италии, Германии, Испании, Великобритании, Бельгии. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на интернет-страницу симпозиума.

Организаторы форума, в виду растущего интереса к средневековому библейским копиям и переводам, основной своей целью ставили содействовать исследованиям, сориентированным на сквозной и синхронный подходы к текстам, с явным предпочтением указанным подходам перед диахронией.

Особое внимание участников симпозиума было обращено на современные междисциплинарные дискуссии о предположительных отличительных или, напротив, общих чертах методологий в рамках разных научных дисциплин, о гипотетических взаимных влияниях культур, о прямых или косвенных межкультурных заимствованиях, о современных трактовках концепции Zeitgeist (нем. – «дух времени») в приложении к лингвистическим и историческим исследованиям.

В рамкам работы секции прошёл круглый стол, на котором активно обсуждались проблемы, касающиеся изучения латинских глосс в средневековых библейских манускриптах.