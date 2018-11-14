В Мадриде состоялся съезд православной молодежи Испании и Португалии

IV ежегодный съезд православной молодежи Испании и Португалии прошел в храме святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде.

Как сообщает "Благовест-Инфо", 35 юношей и девушек из Мадрида, Барселоны, Порту, Алтеи, и других городов собрались вместе для молитвы и общения. В съезде также приняли участие протоиерей Андрей Кордочкин, настоятель храма святой Марии Магдалины в Мадриде, священник Адам Кондратюк, настоятель прихода преподобного Серафима Саровского в Бенидорме, и священник Александр Пискунов, настоятель прихода Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Порту.

Гостем съезда стал диакон Илья Кокин, который представил свою книгу "Страх возводит стены, любовь строит мосты". Молодые люди собирались на беседы со священниками, смотрели кино, а в субботний день совершили поход в горы под Мадридом. Съезд закончился Божественной литургией, прогулкой по городу и футбольным матчем в парке Ретиро.

"Такие встречи особенно важны для тех, кто живет в городах, расстояние от которых до постоянного прихода исчисляется сотнями километров. Важно, чтобы молодые люди, которые живут далеко от храмов, имели возможность знакомиться и дружить друг с другом", - отметил отец Андрей Кордочкин.