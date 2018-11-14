В Бразилии мужчина устроил стрельбу во время богослужения (видео)

В Бразилии в городе Можи-дас-Крузис в штате Сан-Паулу мужчина устроил стрельбу во время богослужения в церкви протестантов-евангелистов.

На записи видно, как злоумышленник подошел к возвышению, из которого пастор произносил проповедь, и выстрелил из пистолета, сообщает Depo.ua.

Ему удалось ранить пастора, после чего стрелка сбил с ног один из прихожан.

Нападавшего скрутили и передали прибывшим полицейским. Местные СМИ отмечают, что он был серьезно избит и ему потребовалась госпитализация.

Пастора, который получил пулевое ранение, оперативно доставили в больницу и прооперировали, угрозы для его жизни нет.

Преступник - 30-летний Верли Силва Соуза, ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с торговлей наркотиками, не смог внятно назвать причину, которая побудила его открыть огонь. Злоумышленник отделался общими словами о том, что пришел в церковь с целью ограбления.