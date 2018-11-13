В Германии Католическая и Евангелическая Церкви прогнозируют нехватку 14 тысяч священников

Евангелической и Католической Церквам Германии не будет хватать 14 тысяч пасторов к 2030 году.

Такую информацию в субботу, 10 ноября, обнародовал немецкий журнал Focus, сообщает DW.

В частности, центральный комитет католических церквей Германии (ZdK) ожидает, что к тому времени некому будет занять более 7 000 должностей священников (из ныне имеющихся 13 500 должностей), информирует агентство dpa. Президент комитета католических церквей ФРГ Томас Штернберг (Thomas Sternberg) считает такое развитие событий "катастрофическим".

Евангелическая Церковь Германии (EKD) имеет такую ​​же проблему. Ожидается, что нынешнее количество пасторов и пасторок Церкви, которое составляет 21 000, к 2030 году сократится на треть.

Таким образом, протестанты в то время не будут иметь достаточно священников, чтобы заполнить минимум 7 000 должностей.