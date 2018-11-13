Коптские паломники рассказали о подробностях нападения на автобус в Египте

Выжившие паломники и родственники погибших рассказали о подробностях нападения возле монастыря в Минье, Египет, в результате которого погибло семь человек и более двадцати получили ранения, включая детей.

Группа христиан-коптов 2 ноября возвращалась домой после посещения монастыря Святого Самуила Исповедника Каламунского в Минье, когда на них напали боевики «Исламского государства» (ИГИЛ), сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на The Christian Post.

«Мы посетили монастырь. По пути домой, подъехали две машины и в нас начали стрелять, — рассказала 7-летняя Мина Басем. – Это последнее, что я помню».

В тот день погибла мама Мины, Рехам Милад Юсуф. Джихадистская группировка, называющая себя «Исламское государство», взяла на себя ответственность за нападение.

Брат Мины спрятался под сидением автобуса и получил легкое ранение.

Сафват Шехата не было в автобусе, но он рассказал, что боевики убили троих его кузенов, а двоюродные сестры и их дети выжили, но были ранены.

«Первым боевики убили водителя микроавтобуса, — рассказал Шехата. Они выстрелили ему в голову. Затем окружили автобус».

Шехата обратил внимание, что на этой дороге плохая связь, поэтому люди не могли позвать на помощь.

Похороны погибших прошли 2 и 3 ноября.