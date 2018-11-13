В Уганде хотят узаконить церковную десятину в виде налога

В Уганде католики выступают против попытки узаконить церковную десятину в виде налога, считая, что «руководители церкви занимаются вымогательством, противореча Слову Господнему».

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на religionnews.

Тысячи католиков этой одной из беднейших стран мира выступили с гневными протестами, узнав о том, что церковь от их имени просит правительство узаконить сбор десятины в качестве церковного налога.

Аналогичный церковный налог в Германии стал источником рекордного дохода Католической церкви за прошлый год, по данным газеты Handelsblatt, но из-за его введения, по статистическим данным, церковь в этой стране уже покинули миллионы верующих.

Возмущение началось после обедни, отслуженной 28 октября в столичном Рубагском соборе архиепископом Киприаном Кизито Луанда (Cyprian Kizito Lwanga). В своей проповеди архиепископ просил правительство Уганды незамедлительно ввести церковный налог, то есть вычитать в принудительном порядке 10 процентов из зарплаты каждого прихожанина Католической церкви на поддержание ее деятельности.

Архиепископ с гневом отметил, что далеко не все прихожане добровольно платят десятину от своих доходов церкви.

«Мы лжем перед Господом, что платим церкви десятину из наших доходов, – указал архиепископ Луанда. – Но после богослужений наподобие сегодняшней обедни каждый бросает в кружку самую скудную лепту. При этом Библия говорит, что десятая часть нашего дохода принадлежит церкви, и потому я надеюсь на вашу поддержку нашего предложения правительству, ибо этот шаг пойдет во благо всем нам».

Однако некоторые христиане в Уганде сомневаются в истинных побуждениях церкви, считая, что церковный налог сделает бедных еще беднее, а без того «экстравагантный» образ жизни некоторых священников и епископов еще роскошней.