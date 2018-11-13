Во Франции растет число преступлений против евреев

С начала 2018 года во Франции количество преступлений, совершенных в отношении представителей национальных меньшинств, возросло на 69%.

Как сообщил премьер-министр страны Эдуард Филипп, речь идет о преступлениях на почве антисемитизма, передает Islam-today.

Со своей оценкой статистики выступила и Ассоциация еврейских общин Франции. Здесь заявили, что в числе приведенных правонарушений есть и связанные с жестоким насилием, что говорит о серьезности проблемы и влиянии ее на повседневную жизнь.

Эдуард Филипп, между тем, пообещал, что каждое нападение будет тщательно расследоваться, а власти страны сделают все, чтобы защитить представителей еврейской общины, также, как и представителей любых других национальных и религиозных меньшинств страны.

На минувшей неделе в Европе вспоминали события так называемой Хрустальной ночи или еврейских погромов, произошедших 9-10 ноября 1938 года по всей Германии и Австрии. Историки сходятся во мнении, что именно эти события стали прямым прологом одного из самых страшных преступлений нацистского режима - массового истребления евреев - Холокоста, унесшего жизни 6 миллионов человек.