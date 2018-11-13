В Берлине православные и лютеране отметили 100-летие окончания Первой мировой войны

В Берлинском кафедральном соборе 12 октября прошел благотворительный концерт-реквием «Памяти жертв Первой мировой войны и 100-летию ее окончания».

Как сообщает «Благовест-Инфо», инициатива отметить концертом 100-летнюю годовщину окончания войны принадлежит благотворительному фонду имени святителя Григория Богослова и Прусскому королевскому дому. Их поддержал отдел внешних церковных связей Московского патриархата и Евангелическая лютеранская церковь в Германии.

В память о жертвах Первой мировой войны был исполнен «Реквием» Джузеппе Верди. В концерте приняли участие академический большой хор «Мастера хорового пения» и Берлинский симфонический оркестр, а также российские оперные солисты.

«Наша основная задача – наладить хорошие отношения между разными церквями, между разными странами», – заявил исполнительный директор благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова Леонид Севастьянов.

«Совместная культурная акция православных и лютеран является историческим событием не только потому, что она приурочена к 100-летию окончания Первой мировой войны, но прежде всего в силу продолжения [...] уже в религиозной сфере, – считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.– Если с католиками диалог налажен давно, в том числе благодаря фонду имени святителя Григория Богослова, то с немецкими лютеранами это происходит в таком формате впервые».