Белорусская мемориальная часовня в Лондоне номинирована на престижную архитектурную премию
23:27, 12 ноября 2018Мир
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Единственная деревянная часовня в Лондоне уже получила признание архитектурного сообщества / realt.onliner.by
Белорусская мемориальная часовня в Лондоне номинирована на Премию Миса ван дер Роэ 2019.
Это высшая награда в области современной архитектуры на континенте. Она присуждается каждые два года Европейским Союзом и Фондом Миса ван дер Роэ, сообщает "Беларусь24".
Впервые в истории здание, которое непосредственно связано с Беларусью, номинировано на эту премию.
Единственная деревянная часовня в Лондоне уже получила признание архитектурного сообщества.
Обладателя престижной премии Миса ван дер Роэ объявят в мае в Барселоне.
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