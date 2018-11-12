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Белорусская мемориальная часовня в Лондоне номинирована на престижную архитектурную премию

23:27, 12 ноября 2018
Мир
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Единственная деревянная часовня в Лондоне уже получила признание архитектурного сообщества / realt.onliner.by

Это высшая награда в области современной архитектуры на континенте. Она присуждается каждые два года Европейским Союзом и Фондом Миса ван дер Роэ, сообщает "Беларусь24".

Впервые в истории здание, которое непосредственно связано с Беларусью, номинировано на эту премию.

Единственная деревянная часовня в Лондоне уже получила признание архитектурного сообщества.

Обладателя престижной премии Миса ван дер Роэ объявят в мае в Барселоне.

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