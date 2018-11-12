В Ладожском озере обнаружили тела послушника и рабочего Валаамского монастыря

Спасатели в Карелии обнаружили тела двух мужчин - послушника и рабочего Валаамского монастыря, которые отправились на лодке с Валаама на другой остров и утонули.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии, передает "Благовест-инфо".

"Поиски прекращены. Тела мужчин обнаружены", - сказал собеседник агентства.

По данным карельской поисково-спасательной службы, 10 ноября послушник и рабочий монастыря уплыли на лодке с острова Валаам на другой остров. Один мужчина был жителем Нижнего Новгорода, другой - Архангельской области.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии, в поисковой операции также участвовали представители Валаамского монастыря. Поиски осложнялись сильным ветром и большими волнами на Ладожском озере.

Как сообщает сайт обители, епископ Панкратий, игумен Валаамского монастыря сообщил подробности трагедии на своей странице в социальной сети Фейсбук: «На Валааме случилась беда. Перевернулась лодка с двумя людьми. Один из них, послушник, выплыл, это было недалеко от берега. Но, наверное, услышал крики товарища, рабочего, который не умел плавать и держался за перевёрнутую лодку. Сбросил с себя на камни куртку и бросился на помощь. Их тела сегодня нашли. Обоих звали Андреями. Да упокоит Господь души их в селениях праведных…»