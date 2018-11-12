В Египте обнаружили семь гробниц с мумиями кошек и скарабеев

В некрополе Саккара на севере Египта археологи обнаружили семь гробниц Древнего царства и позднего периода.

Об этом сообщает в фейсбуке Министерство по делам древностей. Одна из усыпальниц принадлежала влиятельному чиновнику конца пятой династии, в других были найдены мумии и статуи кошек, а также мумии жуков-скарабеев.

Рядом с селением Саккара, которое находится в 30 километрах южнее современного Каира, располагался некрополь Мемфиса, столицы Древнего царства. Здесь хоронили фараонов Раннего (продолжалось в период с 3150 по 2686 годы до нашей эры) и Древнего царств (2686-2181 годы до нашей эры). Знатных жителей Мемфиса хоронили здесь до начала римской эпохи. В некрополе находится ступенчатая пирамида фараона третьей династии Джосера и несколько усыпальниц фараонов шестой династии.

Французские археологи много лет проводят раскопки в восточной части некрополя. В 2008 году работы были приостановлены для того, чтобы исследовать, каталогизировать и реставрировать уже найденные артефакты и останки, но в апреле 2018 года раскопки возобновились. В субботу, 10 ноября министр по делам древностей Халед Эль-Энани (Khaled El-Enany) сообщил о находке семи гробниц рядом с пирамидой фараона Усеркафа, правившего в конце XXVI- начале XXV веков до нашей эры.

Четыре гробницы датировали эпохой Древнего царства, концом пятой-началом шестой династий (XXII век до нашей эры). Самая значительная из них принадлежала вельможе по имени Хуфу-Имхат, который был смотрителем зданий в царской резиденции.