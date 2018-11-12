Греческие власти не будут вмешиваться в отношения РПЦ и Константинополя

Отношения Русской Православной Церкви и Константинопольского патриархата являются внутрицерковной проблемой, правительство Греции не намерено комментировать их, заявил министр образования и по делам религий Греции Костас Гавроглу после встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Как сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на российское информагенство, журналисты в резиденции патриарха Фанаре попросили министра, с учетом «уважения греческого правительства к патриарху» и того, что Гавроглу «является константинопольцем» (он родился в Стамбуле), прокомментировать конфликт Константинопольского и Московского патриархатов по вопросу украинской автокефалии.

«Позвольте мне не вдаваться в эту проблему. Это чисто церковная проблема. Мы уверены, что в рамках христианских и православных ценностей проблемы будут преодолены. Это не та тема, по которой греческое правительство имеет позицию», – сказал Гавроглу.