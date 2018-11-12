В Турине вновь открылась капелла Плащаницы – спустя 21 год после того, как ее практически полностью разрушил пожар, и через 28 лет после закрытия из-за обвала части мраморного карниза.

Как сообщает "Благовест-Инфо", причина пожара, вспыхнувшего ночью 11 апреля 1997 года, по-прежнему остается загадкой. Огонь разгорелся особенно сильно из-за того, что в капелле, реставрация которой тогда только завершилась, еще не были демонтированы деревянные строительные леса. Пока пожарные пытались разбить пуленепробиваемое стекло, под которым хранилась реликвия, чтобы вынести ее в целости и сохранности, в соседнем зале во дворце шел ужин в честь тогдашнего генерального секретаря ООН Кофи Аннана.

Начавшаяся с разбирательства о праве собственности и бесплодных попыток найти виновных в пожаре, повторная реставрация капеллы затянулась на долгие годы.

Долго шли споры о том, какую часть оригинальных материалов использовать при восстановлении, поскольку после пожара пол капеллы был покрыт метровым слоем кальцинированных обломков мрамора и частично расплавившейся бронзы. В итоге решили заменить 1150 сильно поврежденных деталей и укрепить оставшиеся 4 тысячи. Специально для этого снова открыли каменоломню возле Фрабозы-Сопраны в Пьемонте, где раньше добывали черный и серый мрамор, использованные при строительстве капеллы.

Дополнительные задержки были связаны с двумя публичными демонстрациями Туринской плащаницы (в 1998 и 2000 годах) и с судебной тяжбой против фирмы Corit, которая в 2009-м выиграла тендер на проведение работ, но была отстранена в 2011-м (годом позже ее заменила фирма Arcas).

Стоимость работ составила более 30 млн евро, из которых 28 млн предоставило Министерство культуры, а 2,7 млн — фонд Compagnia di San Paolo.