В Египте психически больной мужчина напал на церковь

Психически больной мужчина пытался ворваться в здание церкви в пригороде египетской столицы.

Он совершил попытку прорваться в церковь Айн-Шамса (пригород Каира) через боковую дверь, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Youm7".

Охрана задержала его и передала в руки полиции. Нападавший был вооружен металлическим прутом и при задержании ранил двух человек. Прихожане, находившиеся в церкви, не пострадали.

23-летний молодой человек живет рядом с церковью, имеет психическое заболевание на фоне наркотической зависимости. Причины, толкнувшие мужчину на нападение, выясняются.