В Египте психически больной мужчина напал на церковь
14:10, 12 ноября 2018Мир
72 0
Каир, иллюстрация / turizm.world
Психически больной мужчина пытался ворваться в здание церкви в пригороде египетской столицы.
Он совершил попытку прорваться в церковь Айн-Шамса (пригород Каира) через боковую дверь, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Youm7".
Охрана задержала его и передала в руки полиции. Нападавший был вооружен металлическим прутом и при задержании ранил двух человек. Прихожане, находившиеся в церкви, не пострадали.
23-летний молодой человек живет рядом с церковью, имеет психическое заболевание на фоне наркотической зависимости. Причины, толкнувшие мужчину на нападение, выясняются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter