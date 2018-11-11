В Латвии почтили память жертв Голодомора

В Риге (Латвия) почтили память жертв Голодомора.

Сначала в Церкви Скорбящей Богоматери прошла литургия, а после нее состоялось шествие через старую Ригу к памятнику Свободы, сообщает mixnews.

У памятника Свободы к присутствующим обратился священник, а также представители украинского общины в Латвии. В память о погибших были зажжены свечи, а также присутствующие спели гимн Латвии и Украины.

В памятном мероприятии также приняли участие депутаты 13-го Сейма Латвии.

В этом году отмечается 85-я годовщина памяти жертв Голодомора. Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал.

В Украине День памяти жертв голодоморов ежегодно отмечается в четвертую субботу ноября, и в этом году выпадает на 24 ноября.