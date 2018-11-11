В Крыму раскопали фигуру божества времен Боспорского царства

В одном из крымских населенных пунктов искатели древностей наткнулись на уникальный артефакт.

Как известно, Керчь располагается на территории античного города Тиритака, который имел территориальную принадлежность к Боспорскому царству. Так, во время проведения раскопок ученые раскопали костяную статуэтку Гарпократа, который был в древности богом молчания. Об этом сообщает издание ʺЛига Новости Россияʺ.

Следует отметить, что именно жест в виде приложения указательного пальца к губам произошел от вышеуказанного божества. Преимущественно данные статуэтки напоминали коронованного мальчика с пальцем у рта.

Согласно предварительным сведениям, удивительный артефакт датирован I веком н. э. Керченская интерпретация древнего божества представляла собой нагого мальчика с рогом изобилия, в непосредственной близости от которых находились два сатира и гусь. К пребольшому счастью, вышеперечисленные артефакты оказались в отличной сохранности, что и поможет ученым более детально изучить религию времен расцвета Боспорского царства.

Происхождение бога Гарпократа восходит к Древнему Египту, где его почитали как воплощение чрезвычайно важного божества Гора.