В Израиле под синагогой оставили голову свиньи

Окровавленная голова свиньи была обнаружена в пятницу утром на воротах синагоги в израильском городе Рамат а-Шарон.

Неизвестные поместили кусок свиной туши у молельного дома в промежутке между двумя утренними молитвами. Прихожане обнаружили отрезанную голову на входе в синагогу около 7 утра, пишет израильский портал Ynet.

Инцидент произошел у сефардской синагоги «Сукат Шауль». По словам габая синагоги, молельный дом существует уже 60 лет, у общины нет конфликтов, и ему неизвестно, кто мог совершить такое.

Инцидент произошел накануне второго этапа выборов мэра в Рамат а-Шароне и на фоне конфликта между растущей ультраортодоксальной общиной и светским населением. При этом отмечается, что пострадавшая синагога не является ультраортодоксальной.