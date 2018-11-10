В Израиле под синагогой оставили голову свиньи
00:34, 10 ноября 2018Мир
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В Израиле под синагогой оставили голову свиньи / ynet.co.il
Окровавленная голова свиньи была обнаружена в пятницу утром на воротах синагоги в израильском городе Рамат а-Шарон.
Неизвестные поместили кусок свиной туши у молельного дома в промежутке между двумя утренними молитвами. Прихожане обнаружили отрезанную голову на входе в синагогу около 7 утра, пишет израильский портал Ynet.
Инцидент произошел у сефардской синагоги «Сукат Шауль». По словам габая синагоги, молельный дом существует уже 60 лет, у общины нет конфликтов, и ему неизвестно, кто мог совершить такое.
Инцидент произошел накануне второго этапа выборов мэра в Рамат а-Шароне и на фоне конфликта между растущей ультраортодоксальной общиной и светским населением. При этом отмечается, что пострадавшая синагога не является ультраортодоксальной.
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