цей матеріал доступний українською

В Израиле под синагогой оставили голову свиньи

00:34, 10 ноября 2018
Мир
171 0
В Израиле под синагогой оставили голову свиньи / ynet.co.il

Неизвестные поместили кусок свиной туши у молельного дома в промежутке между двумя утренними молитвами. Прихожане обнаружили отрезанную голову на входе в синагогу около 7 утра, пишет израильский портал Ynet. 

Инцидент произошел у сефардской синагоги «Сукат Шауль». По словам габая синагоги, молельный дом существует уже 60 лет, у общины нет конфликтов, и ему неизвестно, кто мог совершить такое.

Инцидент произошел накануне второго этапа выборов мэра в Рамат а-Шароне и на фоне конфликта между растущей ультраортодоксальной общиной и светским населением. При этом отмечается, что пострадавшая синагога не является ультраортодоксальной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter