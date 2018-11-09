Дочь евангелиста Билли Грэма заявила, что продолжит служение отца, несмотря на диагноз

Дочь легендарного евангелиста Билли Грэма Энн Грэм Лотц почтила память своего отца в его 100-й день рождения и поклялась продолжить его дело, несмотря на борьбу с раком.

Лотц 7 ноября написала на своем веб-сайте о том, как скучает по отцу. Она сказала, что не забыла о своем обязательстве продолжить нести Благую Весть, как это делал он, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на The Christian Post.

Служитель отметила, что вся жизнь известного евангелиста была Божьим посланием. Это была жизнь простого человека, который принял Божью любовь, доверился Иисусу, получил прощение грехов и уверенность в вечной жизни. Энн написала, что верит, что ее отец сейчас с Иисусом и «празднует свой первый день рождения на небесах».

«Я намерена добросовестно нести послание всем, кто встретиться на моем пути. Через публикации в блоге, через общение с врачами и другими пациентами во время химиотерапии. Папа говорил Божью истину. Он говорил об искренней надежде на будущее, любви, прощении, — добавила Энн Грэм Лотц. – Это послание меняет людей, и оно изменило меня».

Она рассказала также о своей борьбе с раком молочной железы, который ей диагностировали в августе. Ей предстоит 18 недель химиотерапии, и другие процедуры в течение следующего года.