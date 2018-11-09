В Польше разрушили памятник над могилой украинского священника

На кладбище в селе Фредрополь (Подкарпатское воеводство Польши) вандалы разрушили два памятника на могиле украинского священника и его семьи.

Вероятно, уничтожение произошло ко Дню всех Святых, когда поляки посещают могилы своих близких. Об этом пишет "Наше Слово".

"Когда 1 ноября на кладбище в Фредрополь приехали украинцы из города Перемышль, чтоб зажечь лампадки на могилах, увидели, что некоторые памятники уничтожены", – говорит Мария Туцкая, председатель отдела Объединения украинцев в Польше.

Неизвестные уничтожили могилу о. Ивана Гнатищака. Священник во время Второй мировой войны был настоятелем греко-католического прихода в селе Корманичи, что в трех километрах юго-восточнее Фредрополя.

Начиная с 2014 года на территории юго-восточной Польши вандалы десятки раз разрушали украинские памятники, в частности в Вербице, на горе Монастырь в Верхрате, Радруже, Пикуличах, Грушовичах, сообщает издание.